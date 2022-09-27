جامعة كفر الشيخ تنظم المهرجان الرياضى الثانى للأسر الطلابية الجمعة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى تنظيم الجامعة المهرجان الرياضى الثانى للأسر الطلابية للجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالى خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 4 أكتوبرالمقبل، بمشاركة الجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالى، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، بحضور رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الجامعة.



وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المهرجان ثمرة التعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي، ويهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصا في المجال الرياضي والذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة تحرص على تقديم سبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يساهم في دعم قدرات الطلاب.



