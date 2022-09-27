اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

جامعة الدول العربية تتابع بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة بمدينة الزاوية الليبية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:24 م
جامعة الدول العربية تتابع بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة بمدينة الزاوية الليبية الجامعة العربية -أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتابع جامعة الدول العربية بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة التي تشهدها مدينة الزاوية الليبية منذ مساء يوم الأحد الماضي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضراراً بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.
 
وفي الوقت الذي تُعزي فيه الجامعة ذوى الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، تجدد الدعوة لجميع الفاعلين بالسعي الجاد لحقن دماء المدنيين الليبيين، والكف عن ترويعهم، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في هذه الاشتباكات.
 
وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ضرورة إنهاء حالة المواجهات المسلحة الدموية التي تندلع بين فترة وأخرى في العاصمة الليبية طرابلس وسواها من المدن الليبية، من خلال العمل على تحصين إتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، ضد خطر الانهيار الداهم، وأهمية سعي المؤسسات الليبية الحثيث والعاجل نحو التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التي باتت مطلباً محلياً ودولياً مُلحاً.

جامعة الدول العربية

ليبيا

مدينة الزاوية

اشتباكات مسلحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة