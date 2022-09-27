جامعة الأزهر تفتح الباب للمتخلفين عن التقدم للتنسيق الإلكترونى حتى الجمعة

كتب لؤى على

قرر الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير اعمال رئيس جامعة الأزهر ، فتح باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها ولا تدخر جهدًا في التيسير عليهم

وأوضح الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا القرار يأتي من المنطلق الإنساني في التيسير على أولياء الأمور حتى لايضيع عام من عمر الطالب، مشيرًا إلى أنه تم إصدار التعليمات وسيقوم الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني باتخاذ الإجراءات لفتح باب التنسيق اعتبارًا من اليوم حتى مساء الجمعة المقبل.

وأهاب د. الشربيني بالطلاب وأولياء الأمور عدم التخلف عن التقدم لأنه لن يتم فتح باب التنسيق مرة أخرى.