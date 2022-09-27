جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية خلال ساعات

كتب لؤى على

تعلن جامعة الأزهر خلال الساعات القادمة نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، بعدما أعلنت بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر.

وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة الثانية متاحة أمام الطلاب والطالبات إلكترونيًّا، مضيفًا أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط:

https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

للفئات الآتية:

1 - الطلاب والطالبات المستجدين (الثانوية الأزهرية).

2 - طلاب وطالبات (سنوات نقل/فرق نهائية) المتخلفين عن التقديم في المراحل السابقة.

3 - طالبات كلية التربية الرياضية جميع الفرق مع مراعاة الآتي:

1.يرجى كتابة جميع البيانات من واقع بطاقة الرقم القومي (الاسم رباعي للطالب/ولي الأمر).

2.التأكد من كتابة رقم الجلوس كتابة صحيحة للفرقة المنقول منها.

3.كتابة المجموع من واقع الشهادة الثانوية الأزهرية.