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جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية خلال ساعات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:07 ص
جامعة الأزهر: إعلان نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية خلال ساعات جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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تعلن جامعة الأزهر خلال الساعات القادمة نتيجة تنسيق القبول بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، بعدما أعلنت  بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر. 
 
وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة الثانية متاحة أمام الطلاب والطالبات إلكترونيًّا، مضيفًا أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط:
 
https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage
للفئات الآتية: 
 
1 - الطلاب والطالبات المستجدين (الثانوية الأزهرية).
2 - طلاب وطالبات (سنوات نقل/فرق نهائية) المتخلفين عن التقديم في المراحل السابقة.
 
3 - طالبات كلية التربية الرياضية جميع الفرق مع مراعاة الآتي:
 
1.يرجى كتابة جميع البيانات من واقع بطاقة الرقم القومي (الاسم رباعي للطالب/ولي الأمر).
 
2.التأكد من كتابة رقم الجلوس كتابة صحيحة للفرقة المنقول منها.
 
3.كتابة المجموع من واقع الشهادة الثانوية الأزهرية.
 

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