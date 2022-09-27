توريد 191 طنا و651 كيلو أرز شعير فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير عملية توريد الأرز لأماكن التجميع بالمحافظة والبالغ عددها 25 موقعاً تجميعياً.

وأوضح المحافظ أن إجمالى كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 191 طنا و651 كيلو، مشيراً إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألفا و92 فدانا .

وأشار المحافظ إلى أهمية محصول الأرز والذى يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد أقتصادى كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فى زراعته، كونه العصب الرئيسى لقوت الشعب.

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2022 م بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج .

وشدد المحافظ على مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لإستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتاكد من خلوها من أى إصابات حشرية.

وشدد المحافظ على أهمية التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الإستلام أثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد.