تعليم بورسعيد متابعات مكثفة للمدارس للتأكد من جاهزيتها استعدادا للعام الدراسى الجديد

بورسعيد محمد فرج

وجهت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد صباح اليوم، الثلاثاء، جميع الإدارات المختصة بعمل متابعات مكثفة لمدارس المراحل التعليمية بالتعليم العام ورياض الأطفال، وكذلك مدارس التعليم الفني للوقوف على مدى الانضباط والجاهزية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه قام وكيل المديرية ومدير عام إدارة التعليم العام ومدير عام إدارة التعليم الفني ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء ومديري الإدارات التعليمية بتشكيل فرق عمل لمرافقتهم أثناء تفقدهم العديد من المدارس لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ومعالجة أي سلبيات قد تطرأ في حينها.

وقالت د. هالة، إن فريق عمل إدارة المتابعة وتقويم الأداء قام بتفقد مدارس الغرفة التجارية الابتدائية ومصطفى كامل الابتدائية والملك فيصل الإعدادية للبنات وتنيس الابتدائية ونبوية الجابري الإعدادية للبنات والشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات وأسماء بنت أبي بكر الابتدائية ومكة المكرمة الرسمية للغات وبدر الابتدائية وأحد الابتدائية والفرما الابتدائية والغرفة التجارية الإعدادية للبنين.

وأضافت أن فريق عمل الإدارة العام للتعليم الفني تفقد مدارس بورسعيد الثانوية الفندقية والشهيد طيار رفعت البرعي الثانوية الصناعية العسكرية للبنين والشهيد إبراهيم السيد علي الثانوية التجارية للبنات والشهيد نبيل العسيلي الصناعية العسكرية للبنين وأحمد زويل للتعليم والتدريب المزدوج للبنات والسادات الثانوية التجارية المتقدمة وبورسعيد الثانوية الزراعية بمنطقة بحر البقر.

وأشارت إلى أن فريق عمل الإدارة العامة للتعليم العام قام بتفقد مدارس رفيدة الأنصارية الثانوية للبنات والدكتور حسني غندر الثانوية الرياضية للبنين وبورسعيد الثانوية الرياضية للبنات وعبد الرحمن شكري الثانوية للبنين والشهيد مقدم الابتدائية والشهيد السفطي الابتدائية والمدينة المنورة الابتدائية والتوكيلات الملاحية الابتدائية وبورسعيد الرسمية للغات متعددة المراحل والقادسية الرسمية للغات وعمرو بن العاص الرسمية للغات وروضات زهراء بورفؤاد وطه حسين وسيناء والشهيد جواد حسني.

وتابعت د. هالة فريق عمل الإدارة العامة للتعليم العام قد تفقد مدارس إدارة بحر البقر التعليمية وهي زيدان سند الأساسية المشتركة وسليمان وهدان الأساسية المشتركة وأحمدان سليمان عامر الأساسية المشتركة وأحمدان سليمان عامر الثانوية المشتركة وجبر الشامي الأساسية المشتركة.

وفى ذات السياق أكدت وكيل الوزارة أن المتابعات الميدانية مستمرة يوميا لاستهداف جميع المدارس داخل المحافظة وضواحيها لرصد ومعالجة السلبيات إن وجدت لضمان استقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 بالشكل اللائق دون معوقات موجة الشكر لكل القائمين على متابعات اليوم.