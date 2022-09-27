اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 03:44 م
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تعليم الغربية تعقد لجنة المقابلات الشخصية للتجديد لوظائف التوجيه الفنى

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 03:15 م
تعليم الغربية تعقد لجنة المقابلات الشخصية للتجديد لوظائف التوجيه الفنى خلال انعقاد اللجنة
الغربية مصطفى عادل

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عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة ناصر حسن وكيل الوزارة لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين للتجديد والترشيح لوظائف التوجيه الفني، والإدارة المدرسية بالتعليم الفني (مدير مدرسة – وكيل مدرسة – موجه عام – موجه أول – موجه)،  حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في الاول من يوليو 2022 عن تجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

 


محافظ الغربية

تعليم الغربية

مدارس التعليم الفني بالغربية

طنطا



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