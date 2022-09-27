اليوم السابع
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تعرف على مخطط تطوير ترام الإسكندرية ومساره وتكلفته

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:00 ص
تعرف على مخطط تطوير ترام الإسكندرية ومساره وتكلفته ترام اسكندريه
كتب ــ سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل المصرية أعمال تطوير ترام السكة الحديد بمحافظة الإسكندرية، ضمن شبكة المواصلات الجديدة التى تنفذها الدولة، والتى تربط محافظات الجمهورية، للتسهيل علي المواطنين، وفى النقاط التالية نعرض كل التفاصيل الخاصة بمشروع الترام وتطويره.
 
أسس اختياره كوسيلة نقل:
 
- مسافات متقاربة بمتوسط 0.5 كم بين كل محطتين.
 
- مناورة عالية.
 
- يتم تنفيذه على مسار سطحي ويمكن تنفيذه على مسار علوى أو نفقي عند التقاطعات البسيطة.
 
- مدة تنفيذ قصيرة نسبياً.
 
- حجم نقل كبير.
 
1. السرعة التصميمية : 40 – 60 كم/ساعة.
 
2. التكلفة المالية : 15 مليون دولار لكل كيلو متر.
 
3. الطاقة الاستيعابية : 13 ألف راكب في ساعة لكل اتجاه.
 
4. الطاقة الاستيعابية: 400 ألف راكب/يوم.
 
5. المسافة بين المحطات : 0.4 – 0.6 كم.
 
6. أماكن التنفيذ : الربط بين مسافات متقاربة ذات كثافة متوسطة داخل المدن .
 
7. طريقة التنفيذ : علوى – سطحى .
 
المزايا
 
• يبلغ طول الخط 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة حيث تعتبر محطتى فيكتوريا وسيدى جابر محطات تبادلية مع مشروع مترو الإسكندرية.
 
• سيتم تنفيذ إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بالكامل من إشارات ‏وقضبان وإنشاء كبارى فى مناطق ‏التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق ‏الهدف من المشروع المتمثل فى ‏تخفيف التكدسات المرورية وتقديم ‏خدمات مميزة ‏لجمهور الركاب بالإسكندرية والحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي لها وسيتم تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة حيث ستزيد سرعته إلى 21 كم /ساعة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقيقة.
 
• يهدف التطوير إلى التغلب على الاختناقات المرورية عند التقاطعات بالشوارع والمحاور الرئيسية.
 
• تقليل الكثافة المرورية الناتجة عن استخدام السيارات الخاصة فى المسافات القصيرة داخل المدن .
 
 
 
 

الترام

ترام اسكندرية

تطوير ترام اسكندرية

مسار الترام



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