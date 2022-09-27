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تعرف على حركة الموانئ البحرية بالبحر الأحمر وتداول البضائع اليوم

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:54 ص
تعرف على حركة الموانئ البحرية بالبحر الأحمر وتداول البضائع اليوم موانئ البحر الأحمر ـ أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اليوم تداول 13 ألف طن بضائع عامة من خلال 6 سفن متواحدة على أرصفة الموانئ المختلفة.

كما تم تداول 716 شاحنة و46 سيارة حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 302 شاحنة و9 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 414 شاحنة و37 سيارة  .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل والحرية2.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا ويستعد لمغادرة السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفينتين عمان وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 780 راكبا بموانيها.


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