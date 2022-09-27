تعرف على السيارات الأعلى مبيعا خلال النصف الأول من 2022

كتبت : أمانى سمير

كشف تقرير الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات في مصرعن تصدر ماركة " شيفرولية " لقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر، حيث نجحت خلال النصف الأول من 2022 في بيع حوالي 19ألف و 699 سيارة ، تليها في المركز الثاني ماركة سوزوكي بتسجيل 15ألف و 095 سيارة عن نفس الفترة .

وكان المركز الثالث من نصيب ماركة نيسان وتحقيق مبيعات قدرت بنحو 13 ألف و 381 سيارة ، ثم ماركة شيري الصينية حيث جاءت في المركز الرابع بتحقيق بيع حوالي 10ألاف ، 829 سيارة ، وجاءت ماركة تويوتا في المركز الخامس بتسجيل بيع 10 ألاف و 63 سيارة ، وفي المركز السادس ماركة هيونداي بـ7 ألاف و 817 سيارة .

أما ماركة إم جي الصينية فقد حصدت المركز السابع بواقع 7 ألاف و 716 سيارة ، تلتها ماركة كيا في المركز الثامن 6 ألاف و 290 سيارة ، ثم فيات فقد جاءت في المركز التاسع بواقع 5 الاف و 983 سيارة ، وأخيرا جاءت ماركة بيجو في المركز العاشر مسجلة بيع حوالي 5 ألاف و 830 سيارة .