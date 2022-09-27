تعرف على التحويلات والمحاور البديلة لكوبرى 15 مايو وعرابى

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلى لبعض مطالع ومنازل كبارى (15 مايو، أحمد عرابى) لمدة شهرين، وذلك ضمن الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية المحاور البديلة والتحويلات التى قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتوفيرها بعد قرار الغلق:

1-حركة المركبات القادمة من أعلى كوبرى 15 مايو من مناطق القاهرة وترغب بالنزول إتجاه ميدان سفنكس تسلك المنزل الثانى المؤدى إلى شارع 26 يوليو وميدان سفنكس.

2-حركة المركبات القادمة من شارع 26 يوليو وميدان سفنكس وترغب بالصعود أعلى كوبرى 15 مايو إتجاه مناطق القاهرة – الزمالك تسلك المطلع (الأول) لكوبرى 15 مايو الكائن بميدان سفنكس اتجاه مناطق محافظة القاهرة ومنطقة الزمالك.

3-حركة المركبات القادمة من شارع المطار ومناطق البراجيل وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس تستكمل السير بشارع المطار أسفل كوبرى أحمد عرابى إتجاه مناطق إمبابة وصولًا حتى شارع مدينة الأمل، ثم السير يسارًا من شارع مدينة الأمل إتجاه محور أحمد عرابى وميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة من ميدان سفارى بارك إتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابى وصولًا إلى شارع أحمد عرابى وميدان سفنكس.