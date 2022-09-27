تعرف على آخر قطعة أثرية فى حملة "تعرف على كنز فى محافظتك" حجر رشيد

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

حجر رشيد

أخيرًا وليس آخرًا، حجر رشيد الشهير، مصدر الإلهام لحملة 200 عام علم مصريات.

اكتشفه أحد ضباط الحملة الفرنسية بمصر بقيادة نابليون بونابارت.

يُعد الحجر أحد أهم الاكتشافات الأثرية المصرية، فهو المصدر الرئيسي لفك رموز اللغة المصرية القديمة وتأسيس علم المصريات، منذ أن تمت قراءة نصوصه، التي كُتبت بثلاث خطوط، الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، على يد العالم الفرنسي شامبليون.