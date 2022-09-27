تصل 80٪ على القاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الأحد المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الأحد كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 75-80

الصغرى 40-45

- الوجه البحرى:

العظمى 75-80

الصغرى 40-45

- السواحل الشمالية:

العظمى 80-85

الصغرى 55-60

- جنوب سيناء :

العظمى 55-60

الصغرى 30-35

- شمال الصعيد :

العظمى 40-50

الصغرى 20-25

- جنوب الصعيد :

العظمى 30-35

الصغرى 10-15