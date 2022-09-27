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تصل 44 درجة.. درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت المقبل

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 04:00 ص
تصل 44 درجة.. درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى السبت المقبل حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل،  حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت كما يلى :

 

- الثلاثاء 27 سبتمبر :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

 

- الأربعاء 28 سبتمبر :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

 

- الخميس 29 سبتمبر :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 

- الجمعة 30 سبتمبر :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

 

- السبت 1 أكتوبر :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة


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