اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تشريح جثة مسن لقى حتفه بسبب مشاجرة بالمنيرة الغربية لتحديد سبب الوفاة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:07 ص
تشريح جثة مسن لقى حتفه بسبب مشاجرة بالمنيرة الغربية لتحديد سبب الوفاة الطب الشرعى
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة مسن لقى مصرعه بسبب مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في المنيرة الغربية بالجيزة، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في المنيرة الغربية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش المباحث الجنائية، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وخلال المشاجرة تعرض المجني عليه لاعتداء أدى إلى مصرعه.

تمكن رجال المباحث بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، من تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهم، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.


امن الجيزة

النيابة العامه

جرائم القتل

الطب الشرعى



الموضوعات المتعلقة

الجريمة لا تفيد.. أنهى حياة زوجته وطفلتيه واتهم لصا بقتلهن "وخدش باليد يفضحه"

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 08:00 ص

المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية: نيابة الدقى تسلمت بلاغ عفاف شعيب للتحقيق

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:08 م

السجن 3 سنوات للمتهم بتهديد خطيبته بنشر صور خادشة للحياء

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:36 م

"مش هيتحبس".. القصة الكاملة لمحاكمة مصطفى هريدى.. الفنان متهم بإصابة 4 شباب بسيارته "خطأ" فى الشيخ زايد.. المحكمة تعاقبه بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 5 آلاف جنيه.. والدفاع يستأنف على الحكم

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة