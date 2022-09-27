تجديد حبس 3 عاطلين لحيازتهم 10 آلاف قرص مخدر داخل سيارة بالوايلى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الوايلى، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة 10 آلاف قرص مخدر.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من القبض على 3 عاطلين أثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم 10 آلاف قرص مخدر قبل بيعها لعملائهم بمنطقة الوايلى وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الوايلى بحيازة 3 أشخاص موادا مخدرة داخل سيارة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتم ضبطهم، وبالكشف الجنائى عليهم تبين أن لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية"، كما عثر بحوزتهم 10 آلاف قرص مخدرة ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.