بولندا تفتتح خط أنابيب غاز استراتيجيا مع النرويج والدنمارك

أ.ش.أ

افتتحت بولندا والنرويج والدنمارك خط أنابيب غاز استراتيجي، سيسمح لـ "وارسو" بأن تصبح مستقلة تماما عن الامدادات الروسية.

وقال الرئيس البولندي أندجي دودا، عند تدشين خط أنابيب البلطيق حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، "نفتتح اليوم خط أنابيب الغاز الذي كان حلما بولنديا".

وأشار الراديو إلى أن خط انابيب الغاز هذا يربط النرويج ببولندا، وتبلغ طاقته 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، حيث سيزود بولندا بمصادر بديلة للغاز كانت تسعى للحصول عليها منذ أبريل الماضي عندما انقطعت عنها الإمدادات الروسية، وسينقل خط الأنابيب البولندي الجديد الغاز النرويجي عبر الدنمارك وبحر البلطيق.

وفي سياق منفصل، وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مراسيم بإقالة ماكسيم كونونينكو من منصب سفير أوكرانيا في هولندا وأرتيم ريبتشينكو من منصب سفير أوكرانيا في سويسرا وليختنشتاين.

ويفيد المرسوم رقم 669 لعام 2022، حسبما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفروم) الأوكرانية، بـ "إقالة ماكسيم كونونينكو من منصب السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى مملكة هولندا ومن منصب الممثل الدائم لأوكرانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وبموجب المرسوم رقم 670 لعام 2022، أقال الرئيس الأوكراني، ريبتشينكو من منصبي سفير أوكرانيا لدى الاتحاد السويسري وسفير أوكرانيا لدى إمارة ليختنشتاين.