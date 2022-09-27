بنك إنجلترا: تداول الأوراق النقدية بصور الملك تشارلز منتصف 2024

وكالات الأنباء

أعلن بنك إنجلترا، أن التداول بالأوراق النقدية التى تحمل صور ملك بريطانيا تشارلز الثالث، سيبدأ بمنتصف 2024، مع استمرار تداول العملات التى تحمل صورة الملكة الراحلة اليزابيث الثانية.

وأوضح البنك فى بيان حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أنه سيتم طباعة صورة الملك على الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر، وستظهر صورته على التصميمات الحالية لجميع الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر الأربعة (5 جنيهات إسترلينية و10 جنيهات إسترلينية و20 جنيها إسترلينيا و50 جنيها إسترلينيا)، مشيرا إلى أنه لن يتم إجراء أي تغييرات إضافية على تصميمات الأوراق النقدية.

وقال إنه "تماشيا مع توجيهات الأسرة الملكية لتقليل الأثر البيئي والمالي، سيستمر إصدار المخزونات الحالية من الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة اليزابيث للتداول، وستتم طباعة الأوراق النقدية الجديدة فقط لتحل محل الأوراق النقدية البالية ولتلبية أي زيادة عامة في الطلب على الأوراق النقدية".

وأكد أن الأوراق النقدية الحالية التي تظهر عليها صورة الملكة اليزابيث، لا تزال قانونية ولن تتم إزالتها من التداول إلا بعد أن تصبح بالية أو تالفة.