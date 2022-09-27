بنت الأقصر أفنان محمود تفوز بأفضل دوبلاج فى مسابقة نادى السينما.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين فى مسابقة نادى السينما للعام الثالث على التوالى 2022م، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ونجحت بنت الأقصر أفنان محمود فى حصد الميدالية الذهبية "أفضل دوبلاج"، حيث تهدف المسابقة لاكتشاف المواهب الفنية وتنمية روح التعاون بين الأطفال من خلال عمل فيديو جماعى وتمثيل قصة هادفة، أو عمل كرتون ودوبلاج وإخراج .

وجدير بالذكر أن الطالبة أفنان محمود بالصف الأول الثانوي بمعهد فتيات العضايمة بإدارة إسنا غرب - منطقة الأقصر الأزهرية، وتقدم للمسابقة عدد كبير من طلاب المحافظات المصرية المختلفة وفاز 16 طالبا وطالبة فقط بالميداليات الذهبية والفضية ومن المقرر تكريمهم قريباً.

وكان قد شهد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات اليوم الختامي لإختبارات محفظي القرآن الكريم برواق الأقصر، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفي ضوء توجيهات فضيلته باختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهري.

ويقول رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إن منطقة الأقصر الأزهرية شهدت على مدار الـ3 أيام الماضية، وذلك من يوم الثلاثاء 9 أغسطس وحتى يوم 11 أغسطس، حيث عقدت لجان إختبارات المحفظين المرشحين للعمل بالرواق الأزهري الجامع الأزهر الشريف بمقر معهد الحرمين بمحافظة الأقصر، حيث أجريت اختبارات المحفظين المتقدمين من المحافظات التالية:- (الأقصر ، وقنا ، والبحر الأحمر ، وأسوان) وذلك على مدار الأيام الثلاثة السابقة.



أفنان محمود تفوز بالميدالية الذهبية لأفضل دوبلاج بمسابقة نادي السينما



بنت الأقصر أفنان محمود تفوز بالميدالية الذهبية لأفضل دوبلاج



قائمة الفائزين فى مسابقة نادي السينما







