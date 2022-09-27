بلاغ للنائب العام ضد نهلة الصعيدى مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين: من أشد المؤيدين للإخوان

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد نهلة الصعيدي ـ مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وذلك علي سند من القول أنه تم تعيين المبلغ ضدها مستشار فضيلة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، بعد أن صدر قرار بتعيينها في هذا المنصب إلا أنه وبالبحث في السجل الخاص بها وجدت أنها من أشد العناصر التي قامت بتأييد جماعة الإخوان الإرهابية وأفكارها الهدامة، وأنها تؤيد وتعتنق فكر التيار الذي يقوده حازم صلاح أبو إسماعيل، والتي أعلنت على صفحتها الشخصية بأنها كانت من المؤيدين لاعتصام ربعة العدوية.

وأضاف "صبري" أن المبلغ ضدها لا تصلح لهذا المنصب الحساس وذلك لتأييدها الكامل لفكر جماعة الإخوان الإرهابية والتي تريد أن تبث هذه السموم في تلك المؤسسة الأزهرية العريقة ويكون بفعلها هذا قد ارتكبت العديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، واختتم صبري بلاغه ملتمساً إصدار الأمر بإدراج اسم المبلغ ضدها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول والتحقيق في هذا البلاغ وفي حالة ثبوت ما ورد به تقديم المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة.