بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

كتب لؤى على

أعلن الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر.

وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة الثانية متاحه أمام الطلاب والطالبات إلكترونيا، مضيفا أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

للفئات الآتية

١ - لطلاب وطالبات المستجدين ( الثانوية الأزهرية) .

٢ - طلاب وطالبات (سنوات نقل / فرق نهائية) المتخلفين عن التقدم فى المراحل السابقة.

٣ - طالبات كلية التربية الرياضيه كافة الفرق مع مراعاة الآتي:

١- يرجى كتابة كافة البيانات من واقع بطاقة الرقم القومى ( الأسم رباعى للطالب / ولى الأمر)

٢- التأكد من كتابة رقم الجلوس صحيحا للفرقة المنقول منها

٣- كتابة المجموع من واقع الشهادة الثانوية الأزهرية.