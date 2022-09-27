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انطلاق جلسة البرلمان الليبي لمناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:28 م
انطلاق جلسة البرلمان الليبي لمناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة مجلس النواب الليبي
كتب: أحمد جمعة

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انطلقت جلسة مجلس النواب الليبى، الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق في بيان مقتضب.

 

والخميس الماضى، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية يوم الثلاثاء، الموافق 27 سبتمبر، في مدينة بنغازي.

 

وقالت هيئة رئاسة البرلمان الليبي إن الجلسة تأتي لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، ومناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة، وعدد من بنود جدول أعمال المجلس.

 

 


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