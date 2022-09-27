وقال وزير الخارجية اليابانية يوشيماسا هاياشى - وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، "إن اعتقال واستجواب القنصل هو انتهاك واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.. والإجراء الروسي غير مقبول على الإطلاق، لأن القنصل لم يرتكب عملاً غير قانوني، وقد عومل قسراً من قبل السلطات الروسية أثناء احتجازه، بما في ذلك تعصيب عينيه وتقييده جسدياً".

وأضاف: "طالبنا موسكو بتقديم اعتذار رسمى وضمان عدم وقوع حادث مماثل مرة أخرى".

ومن جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي، "إن الدبلوماسي لا يعاني من مشاكل صحية، وسيغادر روسيا غدا الأربعاء".