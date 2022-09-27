الناتو يوافق على بعثة كوريا الجنوبية للحلف

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وافق مجلس حلف شمال الأطلنطي (ناتو) اليوم الثلاثاء على طلب جمهورية كوريا الجنوبية بتعيين بعثة خاصة لدى الحلف في خطوة مهمة في شراكة الناتو القوية مع سول.



وذكر بيان أصدره الحلف أن المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو يشمل موافقة الحلفاء على "تعزيز الحوار والتعاون مع الشركاء الجدد والحاليين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التحديات الإقليمية والمصالح الأمنية المشتركة".



وأضاف البيان أن جمهورية كوريا الجنوبية شريك نشط في حلف الناتو، حيث طور الحلف وسول شراكة قوية منذ عام 2005 قائمة على القيم المشتركة، ويجري تطوير الحوار السياسي والتعاون العملي بين الجانبين عبر عدة مجالات تشمل: عدم الانتشار النووي والدفاع الإلكتروني ومكافحة الإرهاب ومشاريع العلوم المدنية المتعلقة بالأمن وقابلية التشغيل البيني والدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، وكذلك الاستعداد المدني والمرونة والإغاثة في حالات الكوارث.



يشار إلى أن دول الحلفاء اتفقت على دعوة جميع الدول شركاء الناتو لإنشاء بعثات تابعة لهم بالناتو في عام 2011.