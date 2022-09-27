اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:58 م
أكرم القصاص
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الناتو يدعو الحلفاء للعمل لتجديد المخزونات من الذخائر ودعم أوكرانيا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:30 م
الناتو يدعو الحلفاء للعمل لتجديد المخزونات من الذخائر ودعم أوكرانيا الناتو - أرشيفية
أ ش أ

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل معًا كحلفاء في الناتو لتجديد مخزوننا من الذخائر وتزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه، طالما أنها بحاجة إليه". 

جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلف، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع استثنائي عقده أمين عام الناتو مع لجنة (مؤتمر مديري التسليح الوطني)، في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد البيان بأن الاجتماع ركز على تداعيات الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا، وقدرات الحلفاء ومخزونات الذخيرة، كما تناول الطرق التي يمكن للحلفاء من خلالها فهم أي فجوات في المخزونات بشكل أفضل ومعالجة تلك الفجوات بالتعاون المشترك.

وحث الأمين العام، دول الحلفاء على الاستمرار في تجديد المخزونات بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أن تعزيز مخزونات الناتو سيضمن استمراره في تقديم الدعم لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرج: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل معًا كحلفاء في الناتو لتجديد مخزوننا من الذخائر وتزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه، طالما أن أوكرانيا بحاجة إليه". 


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