المفوضية الأوروبية: تسرب الغاز من نوردستريم لن يؤثر على أمن الطاقة الأوروبية

كتب أحمد عرفة

أكدت المفوضية الأوروبية، أن تسرب الغاز من نوردستريم لن يؤثر على أمن الطاقة الأوروبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت المفوضية الأوروبية إن سبب تسرب الغاز من نوردستريم يرجع إلى عوامل مناخية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أنه من المبكر تحديد سبب تسرب الغاز من خط نورد ستريم.

وفى وقت سابق وصفت شركة "نورد ستريم إيه جى" مشغل خط أنابيب الغاز، الأعطال المتزامنة فى خطوط أنابيب الغاز البحرية لـ"نورد ستريم" بأنه أمر غير مسبوق، مشيرة إلى أنه من المستحيل تقدير الإطار الزمنى للإصلاحات.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الشركة: "أن الأعطال التي وقعت في نفس اليوم على ثلاثة خطوط من أنابيب الغاز البحرية لـ"نورد ستريم " أمر غير مسبوق ومن الصعب تقدير موعد صيانة البنية التحتية لنقل الغاز".