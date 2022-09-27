اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية: تسرب الغاز من نوردستريم لن يؤثر على أمن الطاقة الأوروبية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:33 م
المفوضية الأوروبية: تسرب الغاز من نوردستريم لن يؤثر على أمن الطاقة الأوروبية المفوضية الأوروبية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت المفوضية الأوروبية، أن تسرب الغاز من نوردستريم لن يؤثر على أمن الطاقة الأوروبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وقالت المفوضية الأوروبية إن سبب تسرب الغاز من نوردستريم يرجع إلى عوامل مناخية.

 

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أنه من المبكر تحديد سبب تسرب الغاز من خط نورد ستريم.

 

وفى وقت سابق وصفت شركة "نورد ستريم إيه جى" مشغل خط أنابيب الغاز، الأعطال المتزامنة فى خطوط أنابيب الغاز البحرية لـ"نورد ستريم" بأنه أمر غير مسبوق، مشيرة إلى أنه من المستحيل تقدير الإطار الزمنى للإصلاحات.

 

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الشركة: "أن الأعطال التي وقعت في نفس اليوم على ثلاثة خطوط من أنابيب الغاز البحرية لـ"نورد ستريم " أمر غير مسبوق ومن الصعب تقدير موعد صيانة البنية التحتية لنقل الغاز".


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة