"المخلفات البلاستكية فى البحر المتوسط" ندوة بمكتبة الإسكندرية الأحد

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية ندوة بعنوان "المخلفات البلاستكية فى البحر المتوسط: التحديات والفرص"، وذلك يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022 من الساعة العاشرة صباحاً إلى الرابعة مساءً بقاعة الوفود، مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.



وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على أهمية الملوثات البلاستيكية وآثارها على الحياة البحرية والتنوع البيولوجى، حيث زاد تغلغل الملوثات البلاستيكية فى النظم الإيكولوجية المائية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتضاعف التلوث المرتبط به بحلول عام 2030، ما سيؤدى بلا شك إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان والاقتصاد العالمي والتنوع البيولوجي والمناخ.



وتعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط من المناطق التي تتعرض لكميات كبيرة من الملوثات البلاستكية ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب سواحله المكتظة بالسكان وصيد الأسماك والشحن والسياحة والتدفق المحدود للمياه السطحية إلى المحيط الأطلسي. وفي الوقت نفسه، تعد منطقة البحر الأبيض المتوسط من المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي، ما يجعلها مجال اهتمام كبير للحفاظ على النظم البيئية البحرية.

وفي إطار الدور التنويري والمسئولية المجتمعية لمكتبة الإسكندرية وبالتعاون مع وزارة البيئة، سوف تسلط الندوة الضوء على أهمية التوعية بمخاطر استخدام البلاستك على البيئة وانعكاسات ذلك على الانسان، والدعوة للحد من استخدام المواد البلاستكية وتوضيح مجهودات وزارة البيئة في مجال الحد من المخلفات البلاستكية وما تم إنجازه من مشاريع لتقليل استخدم البلاستك وموقف مصر في اتفاقية برشلونة وجهود الميدبول، وسوف تتطرق الندوة إلى عرض لبعض المشروعات المنفذة في الحد من الملوثات البلاستيكية في مصر.