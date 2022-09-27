الكنيسة تحتفل بمرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة الخميس

كتب: محمد الأحمدى

أعلن المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية إقامة احتفالية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وذلك صباح يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتقام الاحتفالية بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، حيث يقام القداس الإلهى بهذا المناسبة ويليه تكريم أسماء عددٍ من الشخصيات التى تركت أثرًا كبيرًا خلال فترة خدمتها في أسقفية الخدمات، ويبدأ الحفل الساعة 9.30 صباحًا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تأسست أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية في الكنيسة الأرثوذكسية عام 1962 لتكون بمثابة الذراع التنموى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.