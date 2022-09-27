القوى العاملة: تطعيم العاملين بمديرية البحر الأحمر ضد فيروس الكبد B

كتبت آية دعبس

بدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بتطعيم العاملين بالجرعة الثالثة ضد فيروس الكبد B بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين.

وتلقت الوزارة تقريراً، اليوم الثلاثاء، يوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على التطعيم المضاد لفيروس الكبد للحد من خطر انتشاره.

من جانبه أشاد سعيد عبد الراضي مدير المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر لإنجاز هذا العمل، وذلك للحد من انتشاره والحفاظ علي صحة العاملين والمترددين على المديرية ، موجها الشكر للجنة القائمة على تقديم التطعيم للعاملين، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى الحد من انتشار فيروس الكبد (B)، فضلًا عن دورهم فى نشر الوعى بين المواطنين.