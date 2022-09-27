وأفادت وكالة الأنباء الصينية بأن الإطلاق تم من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي الصين، وأرسل الأقمار الصناعية "شييان - 16 إيه" و"شييان - 16 بى" و "شييان -17" إلى المدار المحدد سلفا.

وأوضحت أن الأقمار الصناعية الثلاث ستقدم بيانات لمسح الأراضى والتخطيط الحضري والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.

وذكر المركز أن هذا الإطلاق يمثل المهمة رقم 440 لسلسلة صواريخ "لونج مارش".