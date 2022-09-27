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الصحة: معظم حالات جدرى القرود تتعافى تماما ولا داعى للقلق

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:03 ص
الصحة: معظم حالات جدرى القرود تتعافى تماما ولا داعى للقلق مرض جدرى القرود
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مرض جدرى القرود يمكن الوقاية منه، ومعظم الحالات المصابة تتعافى تماما، ولكن قد تكون الإصابات شديدة فى بعض الحالات وأضاف: "لا داع للقلق".
 
وتابع الدكتور حسام عبد الغفارفى تصريحات لـ اليوم السابع: "يمكن لجدرى القرود إصابة أى شخص، ولكن معظم الإصابات فى التفشى الوبائى الحالى بين الرجال".
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: "يمكن الإصابة بجدرى القرود أثناء التواصل المباشر مع شخص مصاب من خلال الملامسة المباشرة مع الشخص المصاب، والتواصل العادى وجها لوجه من خلال الكلام أو الكحة أو العطس أو التنفس، والملابس الملوثة والأغطية والفوط والأسطح والأدوات الخاصة بالمصاب".
 
كانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنه من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي امراض وبائية، تم ثبوت ايجابية مريض من احد الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج  يوم 25 سبتمبر  الجاري، وتم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق ارشادات منظمة الصحة العالمية، وحالته العامة مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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