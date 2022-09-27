السيطرة على حريق نشب بمنزل وامتد لـ"حوشين" بطهطا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بمنزل عامل وامتد لحوشين متجاورين ملك مزارع وعامل بدائرة مركز شرطة طهطا شمالى المحافظة دون حدوث إصابات وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من البوط والتبن والغلال.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش ساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز بمنزل وحوشين وتمت السيطرة عليهما بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا برئاسة الرائد هيثم الحجيرى رئيس وحدة مباحث المركز بنشوب الحريق بمنزل ملك المدعو عارف ع ع ع 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وإمتد لحوشين مجاورين ملك كل من عوض ع ع 40 سنة مزارع ، وعبد الناصر ا ا - 30 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بـــ" 3 " سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين بمضمون ما تقدم وأرجعوا سبب الحريق إلي تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول وأضافوا بإحتراق كمية من البوص والتبن ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير مجضرا بالواقعة والعرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.