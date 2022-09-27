السيطرة حريق مخبز داخل قرية الدير فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب داخل أحد المخابز بقرية الدير بمركز طوخ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مخبز بقرية الدير بدائرة مركز شرطة طوخ.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وجري الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة علي حريق نشب بمخبز بمحطة العجوز بقرية الدسر دائرة المركز، دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.