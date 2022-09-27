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السكة الحديد تتيح استخراج اشتراكات مخفضة للطلاب بأسعار رمزية.. التفاصيل

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:00 ص
السكة الحديد تتيح استخراج اشتراكات مخفضة للطلاب بأسعار رمزية.. التفاصيل سكك حديد مصر - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات ( تحيا مصر ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات وذلك من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية. 
 
وفى النقاط التالية نوضح كيفية استخراج اشتراك بالسكة الحديد. 
 
- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات واستيفاء البيانات ثم ختمها من ادارة المدرسة او الجامعة او المعهد.
- تقديم 2 صورة شخصية احدها مختوم من الخلف والأخرى مختومة من الامام وموجودة على الطلب. 
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.
- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك 
يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بالسفر على قطارات التهوية الديناميكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر مع العلم أنه فى حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالاضافة إلى الغرامة المقررة . 
 
 
اشتراك بالسكة الحديد للطلاب
اشتراك بالسكة الحديد للطلاب

 


السكة الحديد

اشتراكات السكة الحديد

اشتراكات الطلبة بالسكة الحديد

اشتراكات القطارات



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