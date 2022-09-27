السعودية: وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة إلى باكستان

أ.ش.أ

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة وصول الطائرتين الإغاثيتين الثامنة والتاسعة إلى مدينة كراتشي الباكستانية، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإغاثة متضرري السيول والأمطار.

وأوضح المركز حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرتين تحملان 60 طنا من الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، ويستفيد من الحمولات الإغاثية 8 آلاف و424 فردا، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة متضرري السيول والأمطار في باكستان.

وأضاف أنه جرى تسلم المواد الإغاثية من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية؛ ليتم توزيعها على المتضررين بعدد من المناطق في باكستان حسب الاحتياج لكل منطقة.

وتأتي هذه المساعدات تجسيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.