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السجن المشدد 15 سنة لـ3 عاطلين قتلوا شخصا باستخدام "المطاوى" فى شبرا الخيمة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:09 م
السجن المشدد 15 سنة لـ3 عاطلين قتلوا شخصا باستخدام "المطاوى" فى شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين حسين عبد الخالق قنديل، وعمرو نبيل خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة بيضاء "مطاوى" وعصا خشبية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9989 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1353 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "سيد ع س"، عاطل، و"جمال ر س"، عاطل، و"هيثم ه ع"، عاطل، مقيمين دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قتلوا المجني عليه "احمد س إ"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أدوات "مطاوي"، وعصا خشبية، موضوع الاتهام التالى، وتوجهوا إلي حيث أيقنوا مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتي قام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين الأدوات السابق ذكرها.
 
وتابع أمر الإحالة، أن ضربات المتهمين استقرت بأماكن متفرقة من جسد المجني عليه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات، قاصدين من ذلك قتله علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات "مطاوي، عصا خشبية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

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