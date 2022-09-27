السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "أ.ر.م" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "ج.م" بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بقيام المتهم بالتعدى بالضرب بسلاح أبيض على المجنى عليه مما ادى الى اصابته فى يده اليسرى وكشفت التحريات أن سبب الواقعة مشاجرة بين الطرفين قام خلالها المتهم بالتعدى بسلاح أبيض على المجنى عليه والشروع فى قتله، وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.