السجن المؤبد لسباك لحيازته 12 قطعة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد هندي بالسجن المؤبد غيابيا وغرامة 500 ألف جنيه للمتهم " س.ج.م " لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.



وتعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 4548 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، قيام المتهم " س.ج.م" سباك، بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتوجهت قوة من القسم الي مكان تواجده بالطريق العام وأخرج من طيات ملابسه علبة سجائر ،فتم ضبطه وبتفتيش علبة السجائر تبين أنها تحوي علي عدد 12 قطعة حشيش، وبتفتيش المتهم وبحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.