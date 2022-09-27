الرقابة المالية تنظم برنامجا تدريبيا لشركات الوساطة لتفعيل إدارات المخاطر

كتب هانى الحوتى

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية، برنامجًا تدريبيًا لتنمية قدرات شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة وذلك لتفعيل دور إدارات المخاطر والارتقاء بمستوى العاملين بها، وذلك على مرحلتين الأولى الشهر الجاري والأخرى شهر أكتوبر، وذلك حرصًا من الهيئة على تبني وتطبيق كافة السياسات اللازمة لضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

ويأتي البرنامج التدريبي في ضوء قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمتابعة وتقييم الممارسات الفعلية للشركات والجهات المرخص لها ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة شركة الوساطة في الأورق المالية، وقيامها بتوفير كافة الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق واستقرارها وسلامة تعاملاتها.

ويشارك في البرنامج التدريبي نحو 60 مشاركًا في المرحلة الأولي من إجمالي شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة، بعنوان "إدارة المخاطر بالشركات العاملة بسوق الأوراق المالية"، وتتم كل مرحلة على مدار أربعة أيام يتم خلالها توضيح مفهوم ودور إدارة المخاطر بالشركات العاملة في الأسواق المالية واستعراض كل من نماذج المخاطر السوقية ومخاطر الائتمان وأهمية عملية إدارة المخاطر المؤسسية وكيفية تطبيق عملية إدارة المخاطر المؤسسية.

كما استعرض البرنامج المتطلبات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (72) لسنة 2022، بشأن تنظيم قواعد مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذي يلعبه مديري المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق.

وقال الدكتور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتبني إطار عمل متكامل لتفعيل دور مديري المخاطر بشركات الوساطة في الأوراق المالية وذلك في ضوء عملها على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

وأضاف "الشيخ"، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، أن المساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية، والإشراف على تدريب ورفع كفاءة العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية أحد المهام الرئيسية للهيئة بجانب دورها التنظيمي والتنموي والرقابي وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أداء وكفاءة الموارد البشرية بتلك الأسواق وخلق كوادر فنية تساهم في دعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وخفض نسبة المخاطر التي قد تواجهها.



ورشة عمل هيئة الرقابة المالية

وأعلن نائب رئيس الهيئة، عن عقد البرنامج التدريبي مرة أخرى لاستكمال تدريب جميع مديري المخاطر بالشركات العاملة في سوق الأوراق المالية، مؤكدا على أهمية هذه النوعية من البرامج التدريبية واللقاءات للتعرف على المشاكل التي تواجه المسئولين والعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية للعمل على مواجهتها وذلك في إطار تبني الهيئة لنهج الشراكة والتنسيق مع كافة أطراف الأسواق لتطوير الأسواق وتنميتها.

جدير بالذكر شملت التعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال الآتي: دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها.

كما شملت التعديلات على ضرورة التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش ومصادر التمويل المتاحة لهم وملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية والتعرف على نمط تعاملاتهم السابقة وتحليل تلك البيانات، والاستعلام من خلال الجهات التي تحددها الهيئة عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق ونسبة الضمانات لإجمالي التمويل ومدى تعرضهم خلال الفترة السابقة على منحهم التمويل لعدم القدرة على سداد الالتزامات المترتبة على قيامهم بعمليات الشراء بالهامش، وعلى الشركة وأمين الحفظ الاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل اثني عشر شهراً أو كلما استلزم الأمر ذلك والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند.

وجاءت هذه التعديلات من واقع متابعة الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وتقييم مدى الالتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية، حيث تم رصد العديد من الحالات التي كان يتوجب على تلك الجهات القيام بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم تمويل لإجراء عمليات شراء بالهامش مما أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر والتي انعكست على أداء التعاملات بالبورصة المصرية.