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الرئيس السيسي: 100 مليار دولار للتصدير مش رقم كبير على مصر

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 10:40 ص
الرئيس السيسي: 100 مليار دولار للتصدير مش رقم كبير على مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة باشتراطات الاستثمار، قائلا: "قولنا نخش على مناطق بعينها ونجهزها ونوفر فيها الاشتراطات الخالصة من الجهات المختلفة بالكامل.. علشان المستثمرين ورجال الصناعة يدخلوا مش ياخدوا وقت كبير في الإجراءات الإدارية اللي بتتعمل". 
 
وتابع الرئيس السيسي: "أتصور اللى شوفنا النهاردة.. النموذجين دول هما كويسين بس مش كفاية.. احنا بنتكلم عن 100 مليار دولار للتصدير.. ده رقم مش كبير.. 100 مليار دولار لمصر عدد سكانها 104.. ده رقم مش كبير".

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