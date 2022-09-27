الرئيس السيسي يشدد على أهمية مراكز البحوث وربطها بالصناعة

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية مراكز البحوث وربطها برجال الأعمال والصناعة في مصر، متابعا: "لأنها من الممكن أن توجد حلول لمشاكل وتطوير لو استطعنا عمل تنسيق وربط مراكز البحوث والصناعة المصرية".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: "ممكن نجد حلول لمشاكل من خلال الربط بين مراكز البحوث ورجال الصناعة ، موضحا: "هنتوسع من خلال مشاريع كتير ورجال القطاع الخاص وهناك نماذج ناجحة نشجعها ونلقى الضوء عليها .

وعن أهمية المدارس الفنية، قال الرئيس السيسي: "مدرسة هتطلع وتدرب، وفيه رجال أعمال عملت مدرسة واستفادت من مدارس موجودة وإعادة توظيفها لصالح إنتاج وتدريب حاجتها من العمالة وعلمتهم واخدتهم يشتغلوا عندها، مشددا على استعداد الدولة في التوسع في هذا الأمر قائلا: " مستعدين نتوسع في هذا الامر وبنشجع رجال الاعمال على المساهمة في مسار إعداد وتأهيل خريج المدارس ليكون عنده فرصة حقيقية لسوق العمل".

وعن المنظومة الخاصة بالاستثمار، شدد الرئيس السيسي على أهمية الانتهاء من رخص الأراضى وتخصيصها من خلال جهة الولاية، فضلا عن العمالة المدربة المشاركة والمدربة.