اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:40 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:38 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى كلا من العميد محمد عبد المولى، للتعزية فى وفاة المستشار محمد محمد مرشدى بركات، والعميد محمد محمد محمود حسن، للتعزية فى وفاة المستشار عبد المطلب نصر، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

المستشار محمد محمد مرشدى

وفاه المستشار محمد محمد مرشدى

المستشار عبد المطلب نصر

وفاه المستشار عبد المطلب نصر



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