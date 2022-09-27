الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية

(أ ش أ)

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى كلا من العميد محمد عبد المولى، للتعزية فى وفاة المستشار محمد محمد مرشدى بركات، والعميد محمد محمد محمود حسن، للتعزية فى وفاة المستشار عبد المطلب نصر، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء والمواساة.