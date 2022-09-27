بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية قبرص نيكوس انستاسيادس بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصارى، إلى سفارة جمهورية قبرص بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية قبرص نيكوس انستاسيادس بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصارى، إلى سفارة جمهورية قبرص بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.
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