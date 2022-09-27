الدنمارك: تسرب الغاز من نوردستريم يشكل دوائر يصل قطرها ألف متر فى بحر البلطيق

أعلن الجيش الدنماركي استناداً إلى صور بحوزته، ظهور التسريبات الثلاثة الكبيرة من خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" في بحر البلطيق، على السطح، الثلاثاء، في شكل دوائر يتراوح قطرها ما بين 200 وألف متر.



وقال الجيش الدنماركي في بيان بشأن هذه التسريبات الواقعة قبالة سواحل جزيرة بورنهولم الدنماركية إن التسريب الذي يشكل الفقاعة الأكبر يؤدي إلى تشكيل دوائر على السطح "يصل قطرها إلى كيلومتر واحد. أما الأصغر فيشكل دائرة يبلغ قطرها حوالى 200 متر".



ولم يعرف بعد سبب تسرّب الغاز الذي رُصد في موقعيْن من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، غداة الإعلان عن تسرّب غاز في "نورد ستريم 2"، حسبما أعلنت، الثلاثاء، السلطات الدنماركية والسويدية، ما أثار شكوكًا بشأن أعمال تخريبية في الخطّين المعطلين بسبب تداعيات حرب أوكرانيا.