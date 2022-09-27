اليوم السابع
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الداخلية تضبط 116 طن سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:40 ص
الداخلية تضبط 116 طن سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء ضبط سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 501 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 164 طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 116 طنا، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 48 طنا، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 721 قضية من بينها 154 قضية "خبز ناقص الوزن" و122 قضية خبز غيرمطابق للمواصفات.

الداخلية

سلع مدعمة

اخبار الداخلية

حوادث



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