اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:34 م
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الداخلية تحرر 568 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:56 م
الداخلية تحرر 568 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (568) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

حملات أمنية

قرار الغلق

وزارة الداخلية

أخبار الحوادث



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