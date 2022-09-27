الداخلية تحرر 568 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (568) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.