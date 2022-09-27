الداخلية تحرر 568 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (568) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
الداخلية تحرر 568 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلقالثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:56 م
حملات أمنية_أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الداخلية تضبط مندوب مبيعات بشركة باختلاس نصف مليون جنيهالثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:44 م
سقوط أخطر عصابة تنتحل صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنينالثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:41 م
سقوط لصوص سرقة الشقق بالقاهرة بأسلوب كسر البابالثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:41 م
مداهمة بؤر إجرامية فى أسيوط وضبط 16 بندقية ومخدراتالثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:36 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة