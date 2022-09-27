اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الجو حر للأسبوع المقبل.. اعرف درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الأحد

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:23 م
الجو حر للأسبوع المقبل.. اعرف درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الأحد درجة الحرارة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل،  حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الأحد كما يلى:

- الأربعاء 28 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- الخميس 29 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 

- الجمعة 30 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

- السبت 1 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة
 

- الأحد 2 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة