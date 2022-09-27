الجريمة لا تفيد.. أنهى حياة زوجته وطفلتيه واتهم لصا بقتلهن "وخدش باليد يفضحه"

كتب أحمد إسماعيل

لطالما نسمع ونردد عبارة "الجريمة لا تفيد"، ولكن هل ندرك فعلا كم هى درجة صدق هذا العبارة، وإلى أي درجة لا تفيد الجريمة.

ونعلم أيضا أن معظم من يقترف جريمة يتم القبض عليه عاجلا أو آجلا، ويلقى به خلف الأسوار، ليواجه مصيره بعد المحاكمة العادلة والتى تنتهي بإصدار حكم ضده سواء بالبراءة أو السجن أو الإعدام إذا ثبت أنه مذنب.

لا يمكن منع الجريمة بشكل مطلق، ولكن لا شك أن المجتمع الآمن هو مطلب الجميع، فالأمان هو مصدر بناء الحياة فى أى مجتمع وتطوره.

للإعلام دور هام وحيوى فى توجيه الرأى العام وتوعيته والتنبيه إلى مخاطر الجريمة والتحدث عنها، ويستعرض اليوم السابع في حلقات برنامج " الجريمة لاتفيد"، قصة جريمة نجل الفنان الراحل المرسي أبو العباس، الذى قتل زوجته وابنتيه بسبب خسارته ثروته، وادعائه تعرضهم لحادث سرقة بالاكراه وقتل حتى كشف رجال الشرطة طلاسم الجريمة وتم محاكمته وعقابه بإعدام شنقا.



المجنى-عليها

ترجع وقائع الجريمة عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من المتهم بعثوره على جثث زوجته وبناته عقب عودته للمنزل بعد مشاهدته لمباراة مصر وروسيا، وادعى تعرضهم للقتل والسرقة، لتبدأ الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة والتي لم تتوصل إلى الجانى.



-إحدى-الضحايا

بتضييق الخناق عليه في مناقشته مرة ثانية عقب ملاحظة خدوش في جسمه؛ قادت إلى الكشف عن ارتكاب نجل الفنان المرسي أبو العباس لجريمته.

تحقيقات النيابة اكدت أن الضحايا هم زوجة نجل المرسي أبوالعباس وتدعى "هبة" وابنتيها الكبرى جنة الله، 14 سنة وطالبة بالمرحلة الإعدادية، والصغرى "حبيبة" ، 11 سنة، في المرحلة الابتدائية، فارقن الحياة نتيجة تعرضهن للخنق على يد والدهما.



-الأم-وطفلتيها

المعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، أوضحت قيامه بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وخنق الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتي خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى



-عقار-الأسرة

قال المتهم أمام النيابة إنه قتل زوجته وأولاده بعد خسارة ثروته ، حيث أكد على أنه كان يخشى عليهن المعاناة من الفقر، مما دفعه لقتلهن "خوفت عليهم من الجوع".

كشف المتهم تفاصيل ليلة الجريمة ، فقال إنه خرج من منزله الساعة السادسة مساءً، لمشاهدة مباراة منتخب مصر مع روسيا في كأس العالم، على أحد المقاهي وترك زوجته وطفلتيه نائمات، وفي الساعة الواحدة صباحاً تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيقة زوجته، تسأله عن شقيقتها نظراً لاتصالها هاتفياً بها وعدم ردها.



-محاكمة-نجل-الفنان-المرسى-أبو-العباس-بتهمة-قتل-زوجته-وطفليه-)

وأضاف أنه انتابه القلق لتكراره الاتصال بزوجته وعدم إجابتها فعاد مسرعا إلى المنزل، مشيراً إلى أنه فور دخوله الشقة توجه إلى غرفة طفلتيه فعثر على ابنتيه جثتين هامدتين وأسرع تجاه غرفته فعثر على جثة زوجته ملقاة بين السرير والدولاب واكتشف فقدان 340 ألف جنيه من دولاب غرفته، قيمة شقة ورثها عن والده منذ 15 يوما والمبلغ المسروق كان ثمن الشقة.

عرضت النيابة المتهم على الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وعما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية من عدمه.

في 13 أبريل 2019 قضت محكمة جنايات القاهرة ، بالإعدام شنقًا لصلاح المرسي أبوالعباس بتهمة قتل زوجته وطفلتيه .

تقدم محامي المتهم بطعن أمام محكمة النقض التي نظرت القضية لنحو 3 جلسات وأصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام.

وفى النهاية نؤكد أنه مهما كان حذر ويقظة وحيطة الجانى فأنها لا تدوم طويلا، وليس هناك جريمة كاملة " فالجريمة لا تفيد" ، ويقظة أجهزة الأمن تجعل المجرمين يسقطون بعد ارتكاب جرائمهم، فالقاعدة تؤكد أن مكان الجريمة مستودع سرها ومن النادر أن يتمكن الجانى من إخفاء كل أثر له بمسرح الجريمة لكن الجريمة لن تختفى، ورجال الأمن وراء المجرمين بالمرصاد.