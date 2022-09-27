"التموين" توقع عقود أكبر مشروع لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بأربع محافظات

كتب مدحت وهبة

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة اليوم الثلاثاء، عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات " الشرقية والسويس والفيوم والأقصر"، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

ومن المقرر حضور عددا من الوزراء ومحافظي الشرقية والسويس والفيوم والأقصر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية يكفى على مدار العام، على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن المرحلة الثانية لانشاء المستودعات الاستراتيجية في محافظات أخرى.