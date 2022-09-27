اليوم السابع
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التصريح بدفن طفل ألقاه شقيقه المريض بالصرع من النافذة فى العجوزة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:10 ص
التصريح بدفن طفل ألقاه شقيقه المريض بالصرع من النافذة فى العجوزة اسعاف _ارشيفية
أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن طفل ألقاه شقيقه المريض بالصرع من نافذة شقة اسرته في العجوزة، ناظرت النيابة الجثمان وكلفت مفتش الصحة باعداد تقرير بالوفاة.

أشارت تحريات رجال المباحث أن الطفل الضحية حمله شقيقه الأكبر الذي يعاني من الصرع، وألقاه من النافذة، بعدما انتابته حالة هياج.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر عاملين نتيجة سقوطه من نافذة شقة أسرته في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، وتبين أن شقيق الضحية يعاني من الصرع، وانتابته حالة من الهياج، فحمل شقيقه الضحية وألقاه من النافذة.

وأكدت التحريات أن شقيق الضحية مرتكب الواقعة يتلقى العلاج من مرض الصرع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


امن الجيزة

النيابة العامة

مفتش الصحة

مريض الصرع



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